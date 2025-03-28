الجمعة 2025-03-28 10:15 م
 

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس طوال أيام عيد الفطر

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 28-03-2025 09:39 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال عطلة عيد الفطر السعيد، والتي تمتد من الأحد إلى الأربعاء، مشيرةً إلى أن الأجواء ستكون لطيفة إلى معتدلة في أغلب المناطق، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال أيام العيد. كما توقعت الأرصاد حالة ضعيفة من عدم الاستقرار مساء الثلاثاء قد تؤدي إلى زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق.اضافة اعلان


تفاصيل الطقس يوميًا
الأحد: يكون الطقس لطيفًا نهارًا في معظم المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة. أما ليلًا، فتنخفض درجات الحرارة ليصبح الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق.
الاثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة، لتصبح الأجواء ربيعية معتدلة ومشمسة في معظم المناطق، بينما تبقى حارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

الثلاثاء: تبقى الأجواء معتدلة خلال النهار، مع ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة. ومع ساعات المساء والليل، تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، ما قد يؤدي إلى زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في بعض المناطق، خاصة في جنوب وشرق البلاد.

الأربعاء: تستقر الأجواء من جديد، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ليكون الطقس مشمسًا ولطيفًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

 وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح، خاصة يوم الأحد. كما دعت المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية خلال العيد عبر قنواتها الرسمية.
 
gnews

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