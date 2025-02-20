الأرصاد تكشف موعد ذروة "الجلمود"

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الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اعتبارًا من اليوم الخميس، بمنخفض جوي عميق أُطلق عليه اسم "الجلمود"، يتمركز فوق سوريا، ومصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة وأجواء باردة وماطرة في معظم المناطق. اضافة اعلان





من المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في الأجزاء الغربية، مترافقة مع الرعد وتساقط البرد، مما قد يؤدي إلى تشكُّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها منطقة البحر الميت. كما تنشط الرياح الغربية بقوة، مع هبات تتجاوز سرعتها 65 كم/ساعة، مما يسبب إثارة الغبار وتدنّي مدى الرؤية الأفقية في شرق وجنوب شرق المملكة.



الجمعة والسبت

تزداد البرودة يوم الجمعة مع استمرار فرص هطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية، تكون ممزوجة بالثلوج فوق المرتفعات العالية الشمالية والجنوبية، مع نشاط واضح للرياح المثيرة للغبار في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.



ويشتد تأثير المنخفض يوم السبت، حيث يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، مع أجواء غائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة، إضافة إلى تساقط زخات خفيفة من الثلوج لفترات قصيرة فوق المرتفعات الجبلية العالية. كما تتجاوز سرعة بعض هبات الرياح 60 كم/ساعة، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية.



الأحد – ذروة البرودة والانجماد ليلًا

تستمر الأجواء شديدة البرودة يوم الأحد، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر والثلج في بعض المرتفعات الجبلية، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة. ومع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، يُتوقع حدوث الصقيع والانجماد ليلًا في مختلف المناطق، بما فيها مناطق الأغوار.



تحذيرات الأرصاد الجوية:

خطر تشكُّل السيول يوم الخميس في الأودية والمناطق المنخفضة.

تدنّي مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والغيوم المنخفضة.

شدة سرعة الرياح والهبات القوية، خاصة في المناطق المفتوحة.

خطر حدوث الانجماد والصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

خطر انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.



وحذّرت مديرية الأمن العام من التأثيرات المتوقعة للمنخفض الجوي الذي سيؤثر على الأردن ، مشيرةً إلى احتمال هطول أمطار في الأجزاء الغربية، وفقًا للنشرات الصادرة عن الجهات المختصة.



ودعت المديرية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة حفاظًا على السلامة، مشددةً على ضرورة تجنُّب الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة المعرَّضة لتشكُّل السيول، والانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا، خاصةً للقاطنين في الخيام وبيوت الشعر. كما أكدت أهمية توخّي الحذر أثناء القيادة لتفادي الحوادث الناجمة عن الانزلاقات على الطرق المبتلة، والابتعاد عن مواقع التجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطرق المغمورة بالمياه، سواء سيرًا على الأقدام أو بالمركبات.



وشدّدت المديرية على ضرورة استخدام وسائل التدفئة بأمان، وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، مع الحرص على تهوية المنازل بشكل دوري. كما دعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير، مثل ألواح الزينكو وأغطية خزانات المياه، خاصةً في المناطق المفتوحة، نظرًا لشدة الرياح.



كما حذّرت من تدنّي مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار الناتج عن الرياح النشطة، خصوصًا في المناطق الشرقية والجنوبية

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وأكدت المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع البلاغات الطارئة عبر الرقم الموحَّد 911، داعيةً المواطنين إلى التعاون والتبليغ عن أي حالات تستدعي التدخل الفوري.