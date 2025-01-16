الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس لـ 3 ايام في الاردن

ويطرأ السبت، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
ويبقى الطقس الأحد، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
حالة الطقس في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس
-
الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بـ5 درجات مئوية الأربعاء
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء
-
الأرصاد: أجواء باردة حتى نهاية الأسبوع ولا مؤشرات على منخفضات جديدة
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء
-
تطورات حالة الطقس في الأردن لـ3 أيام قادمة
-
تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاثنين