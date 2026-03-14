الأرصاد توضح حول حالة طقس عيد الفطر في الأردن

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن درجات الحرارة سترتفع قليلاً يومي الاثنين والثلاثاء مع ميل الأجواء إلى الاستقرار، حيث تسود أجواء باردة نسبياً إلى لطيفة في معظم مناطق المملكة، فيما تكون أكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وأضاف آل خطاب أن الاستقرار الجوي لن يستمر طويلاً، إذ يُتوقع أن تتأثر المملكة مساء الأربعاء بحالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تبدأ فرص هطول الأمطار من جنوب المملكة وتمتد ليلاً لتشمل عدة مناطق.
وأشار إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملموس يوم الخميس، لتسود أجواء باردة مع تكاثر الغيوم وهطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من شرق وجنوب غرب المملكة، حيث يتوقع أن يصحب هذه الأمطار الرعد في بعض المناطق ويرافق ذالك رياح نشطة أحياناً مع هبات قوية قد تثير الغبار.
ومع حلول عطلة عيد الفطر التي يتوقع أن تبدأ يوم الجمعة، يرجّح آل خطاب أن تسود أجواء باردة مع هطول زخات من المطر على فترات أيام الجمعة والسبت والأحد، في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من شرق وجنوب غرب المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات من البرد في بعض المناطق.
