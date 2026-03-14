الإثنين 2026-03-16 06:59 م

الأرصاد توضح حول حالة طقس عيد الفطر في الأردن

أرشيفية
 
السبت، 14-03-2026 09:11 م

الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الجوية إلى استمرار الأجواء الماطرة في المملكة ، قبل أن تميل الأجواء إلى الاستقرار النسبي يومي الاثنين والثلاثاء اللذين يسبقان عطلة عيد الفطر، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن درجات الحرارة سترتفع قليلاً يومي الاثنين والثلاثاء مع ميل الأجواء إلى الاستقرار، حيث تسود أجواء باردة نسبياً إلى لطيفة في معظم مناطق المملكة، فيما تكون أكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


وأضاف آل خطاب أن الاستقرار الجوي لن يستمر طويلاً، إذ يُتوقع أن تتأثر المملكة مساء الأربعاء بحالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تبدأ فرص هطول الأمطار من جنوب المملكة وتمتد ليلاً لتشمل عدة مناطق.


وأشار إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملموس يوم الخميس، لتسود أجواء باردة مع تكاثر الغيوم وهطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من شرق وجنوب غرب المملكة، حيث يتوقع أن يصحب هذه الأمطار الرعد في بعض المناطق ويرافق ذالك رياح نشطة أحياناً مع هبات قوية قد تثير الغبار.


ومع حلول عطلة عيد الفطر التي يتوقع أن تبدأ يوم الجمعة، يرجّح آل خطاب أن تسود أجواء باردة مع هطول زخات من المطر على فترات أيام الجمعة والسبت والأحد، في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من شرق وجنوب غرب المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات من البرد في بعض المناطق.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة