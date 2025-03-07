الأرصاد: زخات مطرية ورعد وهطول البرد .. وتحذيرات من تشكل السيول الجمعة

الوكيل الإخباري- تبقى المملكة اليوم الجمعة، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل زخات من الأمطار على فترات في العديد من المناطق، ويتوقع أن تكون غزيرة أحيانا في ساعات الصباح يصحبها الرعد وهطول البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والأماكن المنخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في شرق المملكة.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد، منبهة من إنزلاق المركبات أثناء القيادة على الطرق، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.



وترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم غدٍ السبت، وتسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع في ساعات المساء هطول زخات من المطر في البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، خاصة في مناطق البادية.



ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



كما يطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.