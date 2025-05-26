الأرصاد: كتلة هوائية حارة قادمة إلى المملكة الاثنين

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس دافئاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
تنبيهات عامة:
تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.
عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.
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