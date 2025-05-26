الأرصاد: كتلة هوائية حارة قادمة إلى المملكة الاثنين

الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة يوم الاثنين، تليها انخفاضات ملموسة في درجات الحرارة اعتباراً من يوم الثلاثاء، ليستمر الطقس معتدلاً حتى يوم الخميس.

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وقالت إدارة الأرصاد الجوية ان من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 6-7 درجات مئوية يوم الاثنين، بحيث يكون الطقس حاراً وجافاً بوجه عام، مع ظهور بعض السحب العالية. الرياح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.