الأرصاد: منخفضان جويان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية 2025

12:19 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758606 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تتأثر البلاد خلال الأيام الأخيرة من عام 2025 بحالة جوية ناتجة عن تأثر المنطقة بمنخفضين جويين متتاليين. اضافة اعلان





ويبدأ تأثير المنخفض الجوي الأول، والذي يتمركز فوق قبرص، اعتبارًا من يوم السبت، حيث يرافقه انخفاض على درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح، يتخلله هبات قوية من الرياح الغربية في بعض المناطق، إضافة إلى فرص لهطول الأمطار بمشيئة الله.



وتشير التحليلات إلى أن الأمطار قد تكون أحيانًا غزيرة خلال ساعات مساء وليل يوم السبت وصباح يوم الأحد، وقد يرافقها حدوث الرعد وهطول حبات البرد، خاصة خلال ساعات ليل السبت وصباح الأحد، على أن يضعف تأثير هذا المنخفض تدريجيًا من مساء الأحد، بتحركه شمال شرق سوريا وشمال العراق.



ومع يوم الاثنين، ومع استمرار تدفق هواء بارد من وسط أوروبا، يتشكل فجر الاثنين منخفض جديد يتمركز فوق قبرص، حيث يتجدد هطول المطر بإذن الله على فترات، تمتد لاحقًا إلى المناطق الجنوبية الغربية، وقد تكون غزيرة لبعض الفترات. ويرافق ذلك انخفاض جديد على درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح الغربية مع هبات قوية أحيانًا، ومع ساعات الليل وتحرك المنخفض سريعًا باتجاه سوريا وشمال العراق، تضعف الهطولات.



وتشير التوقعات إلى أنه يوم الثلاثاء تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الهواء البارد والرطب، حيث يُتوقع هطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة.



التحذير من خطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مناطق البحر الميت، وذلك مساء وليل السبت وصباح الأحد، ويستمر هذا التحذير خلال يوم الاثنين.



التنبيه من شدة سرعة الرياح الغربية والهبات القوية المرافقة لها، خاصة يومي الأحد والاثنين.



وتدعو الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية الصادرة عنها للاطلاع على آخر المستجدات والتحديثات.

تم نسخ الرابط





