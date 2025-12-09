الاردن .. انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تستعد المملكة اعتبارًا من يوم الأربعاء 10/12/2025 لتأثرها بمقدمة منخفض جوي، يجلب معه أحوالًا جوية غير مستقرة، خاصة خلال ساعات ما بعد الظهر. إذ من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويسود طقس بارد مع تكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، ما يهيّئ الفرصة لهطول زخات من الأمطار في مناطق عدة من المملكة، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا.

اضافة اعلان