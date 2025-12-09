الثلاثاء 2025-12-09 11:29 ص

الاردن .. انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد

زخات من الأمطار على مناطق في المملكة اليوم
امطار
الثلاثاء، 09-12-2025 08:28 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تستعد المملكة اعتبارًا من يوم الأربعاء 10/12/2025 لتأثرها بمقدمة منخفض جوي، يجلب معه أحوالًا جوية غير مستقرة، خاصة خلال ساعات ما بعد الظهر. إذ من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويسود طقس بارد مع تكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، ما يهيّئ الفرصة لهطول زخات من الأمطار في مناطق عدة من المملكة، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا.

ومع يوم الخميس، تتعمق تأثيرات المنخفض الجوي الذي سيُعلن عن تصنيفه لاحقًا، حيث يسود طقس بارد يتحول تدريجيًا إلى غائم، وتتسع رقعة الهطولات المطرية لتشمل المناطق الشمالية والوسطى بشكل خاص. وتشير التوقعات إلى أن الأمطار ستكون غزيرة على فترات، ما قد يؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول والتجمعات المائية في الطرقات. كما تعبر المملكة كميات من السحب المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، ما يتسبب في تشكّل الضباب الكثيف فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتستمر التأثيرات حتى يوم الجمعة، حيث تتدفق نحو المملكة تيارات هوائية باردة ورطبة من البحر الأبيض المتوسط، ليبقى الطقس باردًا مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الفرصة قائمة لهطول زخات من الأمطار خاصة خلال ساعات الصباح.

وتنصح الجهات المختصة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق المعرضة للسيول، وقيادة المركبات بحذر شديد في ظل توقعات بتشكل الضباب الكثيف فوق المرتفعات.

 
 


