الاردن .. انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد

ومع يوم الخميس، تتعمق تأثيرات المنخفض الجوي الذي سيُعلن عن تصنيفه لاحقًا، حيث يسود طقس بارد يتحول تدريجيًا إلى غائم، وتتسع رقعة الهطولات المطرية لتشمل المناطق الشمالية والوسطى بشكل خاص. وتشير التوقعات إلى أن الأمطار ستكون غزيرة على فترات، ما قد يؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول والتجمعات المائية في الطرقات. كما تعبر المملكة كميات من السحب المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، ما يتسبب في تشكّل الضباب الكثيف فوق المرتفعات الجبلية العالية.
وتستمر التأثيرات حتى يوم الجمعة، حيث تتدفق نحو المملكة تيارات هوائية باردة ورطبة من البحر الأبيض المتوسط، ليبقى الطقس باردًا مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الفرصة قائمة لهطول زخات من الأمطار خاصة خلال ساعات الصباح.
وتنصح الجهات المختصة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق المعرضة للسيول، وقيادة المركبات بحذر شديد في ظل توقعات بتشكل الضباب الكثيف فوق المرتفعات.
