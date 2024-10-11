الارصاد : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت

08:27 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/706081 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، مع استمرار الطقس خريفي معتدل في أغلب المناطق وحار نسبي في البادية والاغوار والبحرالميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. اضافة اعلان



لـيــلاً: الطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ، ولطيف في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

c7mob