 
الجمعة 2024-10-11 11:00 م
 

الارصاد : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الجمعة، 11-10-2024 08:27 م
الوكيل الإخباري-   ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، مع استمرار الطقس خريفي معتدل في أغلب المناطق وحار نسبي في البادية والاغوار والبحرالميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان

لـيــلاً: الطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ، ولطيف في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
c7mob
 
gnews

أحدث الأخبار

قصف مدمر على لبنان

عربي ودولي شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع

غزة

فلسطين أطباء بلا حدود: آلاف الفلسطينيين محاصرون في مخيم جباليا شمال غزة

اثار جرش

أخبار محلية مطالب بتأهيل قنوات تصريف المياه في شوارع جرش

جانب من الغارات على غزة

فلسطين شهداء في غارات للاحتلال على شمال ووسط غزة

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس الارصاد : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعقد لقاءات منفصلة على هامش قمة جنوب أوروبا

وزارة الخارجية الأردنية

أخبار محلية الاردن يدين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركزاً للجيش اللبناني



 


الأكثر مشاهدة