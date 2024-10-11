الارصاد : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت

لـيــلاً: الطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ، ولطيف في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
c7mob
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