 
الثلاثاء 2024-08-20 11:01 م
 

 

الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة يوم الجمعة

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 20-08-2024 10:28 م

الوكيل الإخباري-    ترتفع درجات الحرارة يوم الجمعة  بشكل طفيف، الطقس حار بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


لـيــلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وقت الذروة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي جو بايدن

عربي ودولي بايدن يودع الحياة السياسية بالدموع

العاصمة عمان

الطقس الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة يوم الجمعة

العاصمة عمان

الطقس الارصاد : تنبيه من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة الاربعاء

رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو

فلسطين واشنطن: تصريحات نتنياهو المتشددة بشأن غزة غير بناءة

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش يفتح باب التسجيل في معاهد الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب - رابط

صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل

عربي ودولي اعلام عبري : نحو 40 صاروخا أطلقت من لبنان خلال الساعة الماضية

عناصر من جيش الاحتلال

فلسطين الاحتلال: لا يمكننا إعادة جميع المختطفين بعمليات عسكرية

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان

فلسطين جلعاد أردان يدعو لمحو مبنى الأمم المتحدة عن وجه الأرض



 


الأكثر مشاهدة