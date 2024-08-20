الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة يوم الجمعة

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة يوم الجمعة بشكل طفيف، الطقس حار بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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لـيــلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.