الارصاد الجوية : امطار غزيرة في هذه المناطق - تحذيرات

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان امطار غزيرة تشهدها الان شمال محافظة اربد وايضا البادية الشمالية الشرقية .

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واكدت الادارة على ضرورة الانتباه والابتعاد عن المناطق الخطرة ومجاري السيول .