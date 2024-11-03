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الارصاد الجوية : امطار غزيرة في هذه المناطق - تحذيرات

مياه الأمطار بالقرب من مصرف مياه
امطار
الأحد، 03-11-2024 07:05 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان امطار غزيرة تشهدها الان شمال محافظة اربد وايضا البادية الشمالية الشرقية .

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واكدت الادارة على ضرورة الانتباه والابتعاد عن المناطق الخطرة ومجاري السيول .

 

 توقعت الأرصاد في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات من المطر في شمال المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانًا، وقد تمتد في ساعات المساء على شكل زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق الوسطى .

 
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