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الارصاد الجوية تحذر من الحالة الجوية صباح الخميس

صقيع
صقيع
الأربعاء، 27-11-2024 07:54 م

الوكيل الإخباري-    ارتفاع قليل على درجات الحرارة، طقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ،والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية والبادية.

 
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