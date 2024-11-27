الارصاد الجوية تحذر من الحالة الجوية صباح الخميس

الوكيل الإخباري- ارتفاع قليل على درجات الحرارة، طقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ،والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.