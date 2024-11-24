الارصاد الجوية تحذر من الضباب وتهيب بالسائقين

الوكيل الإخباري- تؤكد ادارة الارصاد الجوية على التنبيه للاخوة السائقين بأخذ الحيطة والحذر اثناء القيادة نتيجة تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب خاصة فوق المناطق الجبلية .

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