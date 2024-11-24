 
الأحد 2024-11-24 02:30 م
 

الارصاد الجوية تحذر من الضباب وتهيب بالسائقين

مياه الأمطار بالقرب من مصرف مياه
امطار
الأحد، 24-11-2024 01:01 م

الوكيل الإخباري-   تؤكد ادارة الارصاد الجوية على التنبيه للاخوة السائقين بأخذ الحيطة والحذر اثناء القيادة نتيجة تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب خاصة فوق المناطق الجبلية .

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 تتأثر المملكة اليوم الاحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز وسط تركيا ،حيث يطرأ انخفاض تدريجي وملموس على درجات الحرارة ،الطقس بارد نسبياً نهاراً وغائم جزئي الى غائم أحيانا،وتهطل بمشيئة الله زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، وتمتد في ساعات المساء لتتركز في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة ،ويزداد الشعور بالبرودة مع انخفاض اكثر لدرجات الحرارة ،كما تنشط الرياح الغربية وتكون مصحوبة بهبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض المناطق الى 60 كم/ساعة مما يؤدي الى اثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.

 
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