الثلاثاء 2025-04-08 03:15 م
 

الارصاد الجوية تحذر من حالة الطقس خلال الساعات القادمة

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 08-04-2025 01:58 م

الوكيل الإخباري-   تحذر الارصاد الجوية خلال الساعات القادمة من  خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة على الطرق الخارجية.
 
 فيما اكدت الارصاد على تنبيهاتها لمرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار بفعل الرياح.

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ووفق الارصاد الجوية تتأثر المملكة اليوم بمنخفض جوي خماسيني، حيث ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 8–10 درجات مئوية.

 
gnews

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