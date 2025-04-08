الارصاد الجوية تحذر من حالة الطقس خلال الساعات القادمة

الوكيل الإخباري- تحذر الارصاد الجوية خلال الساعات القادمة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة على الطرق الخارجية.



فيما اكدت الارصاد على تنبيهاتها لمرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار بفعل الرياح.

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