الارصاد : امطار الاثنين وهذه فرص تساقط الثلوج

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يكون الطقس الاثنين بارد في المرتفعات الجبلية والسهول ومناطق البادية، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وغائم جزئي إلى غائم أحياناً، ويتوقع بإذن الله هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية .

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وفي الليل يكون الطقس بارد جداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وبارد في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.