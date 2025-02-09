الارصاد : امطار الاثنين وهذه فرص تساقط الثلوج

وفي الليل يكون الطقس بارد جداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وبارد في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
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