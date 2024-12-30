الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق - تحذيرات

ودعت إدارة الأرصاد الجوية الجميع إلى متابعة التحديثات الجوية المستمرة والالتزام بالإرشادات حفاظاً على السلامة.
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