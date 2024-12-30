الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق - تحذيرات

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان اخر الصور الملتقطة بواسطة رادار الطقس في ادارة الارصاد الجوية تشير الى هطول زخات المطر حاليا في اجزاء متفرقة من مناطق الوسط والمناطق الشرقية وشمال محافظة الكرك.

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وحذرت الأرصاد من شدة البرودة وخطر التعرض للبرد القارس، خاصة في المناطق الجبلية، ونوهت بتجنب المناطق المعرضة لجريان السيول وارتفاع منسوب المياه.