الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق وتحذيرات من السيول

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تشهد مناطق واسعة في محافظات إربد والعاصمة عمّان والزرقاء والبلقاء، إضافة إلى الأجزاء الجنوبية من محافظة عجلون وأقصى شمال شرق محافظة المفرق، هطولات مطرية غزيرة منذ ساعات، تسببت في تشكل السيول وارتفاع منسوب مياه الأمطار في عدد من المناطق.

ودعت الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، مؤكدة ضرورة عدم المجازفة بعبور الطرق المغمورة بالمياه، حفاظًا على السلامة العامة.