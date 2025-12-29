الإثنين 2025-12-29 12:31 م

الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق وتحذيرات من السيول

الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت
امطار
الإثنين، 29-12-2025 11:52 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تشهد مناطق واسعة في محافظات إربد والعاصمة عمّان والزرقاء والبلقاء، إضافة إلى الأجزاء الجنوبية من محافظة عجلون وأقصى شمال شرق محافظة المفرق، هطولات مطرية غزيرة منذ ساعات، تسببت في تشكل السيول وارتفاع منسوب مياه الأمطار في عدد من المناطق.

اضافة اعلان


ودعت الأرصاد الجوية  المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، مؤكدة ضرورة عدم المجازفة بعبور الطرق المغمورة بالمياه، حفاظًا على السلامة العامة.


وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة الجوية ما تزال مؤثرة، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات والنشرات الصادرة عنها أولًا بأول، خاصة في المناطق المنخفضة والمعرضة لخطر تشكل السيول.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بين تقرير لغرفة صناعة الأردن، أن قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بالمملكة، يغطي ما نسبته 55% من استهلاك السوق المحلية من مختلف منتجاته. وأشار التقرير الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة،

أخبار محلية غرفة صناعة الأردن: الصناعات البلاستيكية والمطاطية تغطي 55% من السوق المحلية

لفلاا

فن ومشاهير الموت يفجع أحمد الشقيري - صورة

تفقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور أحمد فخري العجلوني، سير امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) العملي للدورة الشتوية في مختلف مرافق

أخبار محلية العجلوني يتفقد سير امتحان "الشامل" العملي للدورة الشتوية

الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت

الطقس الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق وتحذيرات من السيول

علم الصين

عربي ودولي الصين تعارض الاعتراف بأرض الصومال وتجدد دعمها لمقديشو

الحكومة توافق على نظام تنظيمي جديد لوزارة العمل لتعزيز فعالية التفتيش

أخبار محلية 344 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان يختتمان مشروع كفالات الأيتام

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون: حلفاء كييف سيجتمعون في باريس مطلع كانون الثاني



 






الأكثر مشاهدة