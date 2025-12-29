الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق وتحذيرات من السيول

ودعت الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، مؤكدة ضرورة عدم المجازفة بعبور الطرق المغمورة بالمياه، حفاظًا على السلامة العامة.
وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة الجوية ما تزال مؤثرة، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات والنشرات الصادرة عنها أولًا بأول، خاصة في المناطق المنخفضة والمعرضة لخطر تشكل السيول.
