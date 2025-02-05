الارصاد : امطار غزيرة قادمة الى هذه المناطق - اسماء

بينما تشهد أجزاء من محافظة الزرقاء ومحافظة الطفيلة والاجزاء الغربية من محافظة معان إلى هطول زخات متوسطة الشدة من المطر .
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