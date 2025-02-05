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الارصاد : امطار غزيرة قادمة الى هذه المناطق - اسماء

امطار
امطار
الأربعاء، 05-02-2025 08:28 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قالت ادارة الارصاد الجويية ان اخر صورة الرادار تشير الى هطول أمطار غزيرة في أجزاء من محافظات شمال ووسط المملكة .

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بينما تشهد أجزاء من محافظة الزرقاء ومحافظة الطفيلة والاجزاء الغربية من محافظة معان إلى هطول زخات متوسطة الشدة من المطر .

 
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