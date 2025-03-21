الارصاد : امطار قادمة الى هذه المناطق

الوكيل الإخباري- تبقى الأجواء اليوم الجمعة باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول زخات من المطر على فترات شمال ووسط المملكة، تمتد أحياناً إلى مناطق محدودة جنوباً وشرقاً، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

اضافة اعلان



ويكون الطقس شديد البرودة ليلا مع تشكل الضباب والصقيع على المرتفعات الجبلية العالية.