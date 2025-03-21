الجمعة 2025-03-21 05:25 م
 

الارصاد : امطار قادمة الى هذه المناطق

بدء تساقط الأمطار شمالي المملكة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية برأس منيف
امطار
 
الجمعة، 21-03-2025 05:06 م

الوكيل الإخباري-   تبقى الأجواء اليوم الجمعة باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول زخات من المطر على فترات شمال ووسط المملكة، تمتد أحياناً إلى مناطق محدودة جنوباً وشرقاً، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

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ويكون الطقس شديد البرودة ليلا مع تشكل الضباب والصقيع على المرتفعات الجبلية العالية.



 
 
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