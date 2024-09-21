الارصاد : امطار وتنبيهات بخصوص طقس يوم الاحد

لـيــلاً: الطقس بارد نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
التنبيهات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
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