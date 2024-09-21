الارصاد : امطار وتنبيهات بخصوص طقس يوم الاحد

الوكيل الإخباري- يطرأ يوم الاحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الطقس غائم جزئي ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة.

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لـيــلاً: الطقس بارد نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.