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الارصاد : امطار وتنبيهات بخصوص طقس يوم الاحد

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 21-09-2024 10:28 م

الوكيل الإخباري-  يطرأ يوم الاحد  انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الطقس غائم جزئي ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة.

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لـيــلاً: الطقس بارد نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التنبيهات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

 
gnews

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