الارصاد : انخفاض على الحرارة وامطار الاحد القادم

لـيــلاً: الطقس مائل للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
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