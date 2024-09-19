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الارصاد : انخفاض على الحرارة وامطار الاحد القادم

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 19-09-2024 11:40 م

الوكيل الإخباري-  يطرأ  انخفاض على درجات الحرارة، يوم الاحد القادم ، ويكون الطقس غائم جزئي ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة

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لـيــلاً: الطقس مائل للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

 
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