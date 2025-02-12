الارصاد : انقلاب حاد بحالة الطقس وامطار غزيرة على هذه المناطق

وقالت الادارة ان محافظة إربد بدأت تشهد هطول زخات من المطر، ومن المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن يمتد الهطول ليشمل مناطق شمال ووسط المملكة بإذن الله.
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