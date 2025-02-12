 
الأربعاء 2025-02-12 02:04 م
 

الارصاد : انقلاب حاد بحالة الطقس وامطار غزيرة على هذه المناطق

امطار
امطار
الأربعاء، 12-02-2025 01:32 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت ادارة الارصاد الجوية  بدء تأثير  حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة وفق اخر تحديث من رادار  الطقس .

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وقالت الادارة ان محافظة إربد بدأت تشهد هطول زخات من المطر، ومن المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن يمتد الهطول ليشمل مناطق شمال ووسط المملكة بإذن الله.
 
 

 

 
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