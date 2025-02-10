الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار رعدية على هذه المناطق

ويكون الطقس ليلاً غائم جزئي، وبارد جداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، و تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.
ويكون الطقس الخميس بارد وغائم جزئي في أغلب المناطق، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية تتجاوز أحيانا سرعتها 50 كم/ساعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وفي الليل يكون طقس بارد جداً في اغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد الجوية تكشف ادنى درجات حرارة سجلت خلال المنخفض الماضي
-
الأرصاد: حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي قادمة للمملكة
-
الارصاد : امطار الاثنين وهذه فرص تساقط الثلوج
-
الارصاد : زخات ثلجية على هذه المناطق الليلة وفجر الاثنين
-
منخفض قطبي جديد يؤثر على الاردن بهذا الموعد
-
فرص لهطول الأمطار.. تطورات حالة الطقس في الأردن
-
تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاحد - تنبيهات ونصائح
-
الارصاد : عودة الامطار الى الاردن في هذا الموعد