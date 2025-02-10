الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار رعدية على هذه المناطق

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة مع ساعات ما بعد ظهر يوم الاربعاء تدريجياً بحالة من عدم الأستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم و تهطل بإذن الله تعالى زخات من المطر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد احيانا، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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ويكون الطقس ليلاً غائم جزئي، وبارد جداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، و تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.



ويكون الطقس الخميس بارد وغائم جزئي في أغلب المناطق، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية تتجاوز أحيانا سرعتها 50 كم/ساعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وفي الليل يكون طقس بارد جداً في اغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.