 
الأربعاء 2024-10-23 08:42 م
 

الارصاد تحذر من خطر تشكل الصقيع صباح الخميس

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 23-10-2024 03:34 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية صباح الخميس من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في مناطق البادية ومرتفعات الشراة العالية ، ووجهت نصيحة  بارتداء ملابس دافئة في ساعات الصباح الباكر وأثناء الليل .

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 ووفق الادارة لموقع الوكيل الاخباري يبقى الطقس يوم الخميس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


ويكون الطقس في الليل بارد نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 

 
gnews

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