الارصاد تحذر من خطر تشكل الصقيع صباح الخميس

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية صباح الخميس من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في مناطق البادية ومرتفعات الشراة العالية ، ووجهت نصيحة بارتداء ملابس دافئة في ساعات الصباح الباكر وأثناء الليل .

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ووفق الادارة لموقع الوكيل الاخباري يبقى الطقس يوم الخميس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.