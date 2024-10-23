الارصاد تحذر من خطر تشكل الصقيع صباح الخميس

ويكون الطقس في الليل بارد نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
درجات الحرارة دون معدلاتها الطبيعية بحوالي 4-5 درجات مئوية
-
الارصاد : درجات الحرارة دون معدلاتها الاعتيادية الاربعاء
-
الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة
-
كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة.. والحرارة أقل من معدلاتها بنحو 5 درجات مئوية
-
الارصاد : انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس الثلاثاء - تحذيرات
-
الأرصاد: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأجواء باردة غدا الثلاثاء
-
الارصاد : طقس خريفي لطيف في أغلب المناطق الاثنين
-
الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية المتوقعة حتى الأربعاء