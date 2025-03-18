الارصاد : منخفض جوي وانقلاب حاد على حالة الطقس بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة يوم الاربعاء تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شرق سوريا، حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع بقائها حول معدلاتها الاعتيادية، ليكون الطقس لطيف الحرارة أثناء النهار في أغلب المناطق ودافيء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تسود رياح غربية معتدلة السرعة تنشط تدريجياً مع ساعات الظهيرة تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.

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ومع ساعات المساء تزداد كميات الغيوم وتهطل بإذن الله الامطار بين الحين والآخر في شمال المملكة، تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى، وفي ساعات الليل المتاخرة تصل الامطار الى أجزاء من المناطق الجنوبية ، يحتمل أن تكون أحياناً في شمال المملكة غزيرة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، ويزداد نشاط الرياح الشمالية الغربية مما يزيد من الإحساس بالبرودة.