 
الثلاثاء 2025-03-18 07:13 م
 

الارصاد : منخفض جوي وانقلاب حاد على حالة الطقس بهذا الموعد

سقوط أمطار في العاصمة عمان
امطار
 
الثلاثاء، 18-03-2025 05:43 م

الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة يوم الاربعاء تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شرق سوريا، حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع بقائها حول معدلاتها الاعتيادية، ليكون الطقس لطيف الحرارة أثناء النهار في أغلب المناطق ودافيء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تسود رياح غربية معتدلة السرعة تنشط تدريجياً مع ساعات الظهيرة تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.

اضافة اعلان


ومع ساعات المساء تزداد كميات الغيوم وتهطل بإذن الله الامطار بين الحين والآخر في شمال المملكة، تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى، وفي ساعات الليل المتاخرة تصل الامطار الى أجزاء من المناطق الجنوبية ، يحتمل أن تكون أحياناً في شمال المملكة غزيرة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، ويزداد نشاط الرياح الشمالية الغربية مما يزيد من الإحساس بالبرودة.


التحذيرات:-
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- احتمال تشكل السيول في ساعات الليل المتاخرة في شمال المملكة.
- تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض في المرتفعات الجبلية العالية.
تنبيهات ونصائح:
- تنبية من انزلاق المركبات اثناء المسير على الطرق المبتلة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مركز دفاع مدني

أخبار محلية 14 إصابة باختناق جراء حريق منزل بالشونة الشمالية

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس الارصاد : منخفض جوي وانقلاب حاد على حالة الطقس بهذا الموعد

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

كابيتال بنك

أخبار الشركات كابيتال بنك يرعى حملة "بسمة أمل" الرمضانية لدعم مرضى السرطان من الأطفال

العيسوي يعزي العدوان وأبو الراغب

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي العدوان وأبو الراغب

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية الفايز يتفقد سير العمل في مدرسة العقبة الدولية

غزة

فلسطين منظمة التعاون الإسلامي تدين استئناف عدوان الاحتلال على غزة

غزة

فلسطين "الأورومتوسطي": الصمت الدولي منح إسرائيل تفويضا للإبادة بغزة



 
 




الأكثر مشاهدة