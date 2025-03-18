الارصاد : منخفض جوي وانقلاب حاد على حالة الطقس بهذا الموعد

ومع ساعات المساء تزداد كميات الغيوم وتهطل بإذن الله الامطار بين الحين والآخر في شمال المملكة، تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى، وفي ساعات الليل المتاخرة تصل الامطار الى أجزاء من المناطق الجنوبية ، يحتمل أن تكون أحياناً في شمال المملكة غزيرة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، ويزداد نشاط الرياح الشمالية الغربية مما يزيد من الإحساس بالبرودة.
التحذيرات:-
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- احتمال تشكل السيول في ساعات الليل المتاخرة في شمال المملكة.
- تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض في المرتفعات الجبلية العالية.
تنبيهات ونصائح:
- تنبية من انزلاق المركبات اثناء المسير على الطرق المبتلة.
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