الارصاد : هذا موعد ذروة الكتلة الحارة التي تؤثر على الاردن

الوكيل الإخباري- أوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن يوم السبت 17 أيار 2025 يمثل ذروة تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً يتجاوز معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-11) درجة مئوية، مؤكداً أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة وجافة في أغلب المناطق، وبشكل خاص في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

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