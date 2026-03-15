الجبيهة تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال المنخفض الحالي

الأحد، 15-03-2026 01:02 ص

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة شهدت خلال الساعات الـ(36) الماضية حتى الساعة 9 مساء أمس السبت، هطولات مطرية متفاوتة الشدة نتيجة تأثرها بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث سجلت بعض المناطق كميات جيدة من الأمطار.

اضافة اعلان


وبحسب محطات الرصد الجوي التابعة للإدارة، فقد سجلت منطقة الجبيهة في العاصمة عمّان أعلى كمية هطول مطري بلغت 10.5 ملم، تلتها المفرق بـ 9.9 ملم، ثم حدائق الحسين في عمّان بـ 8.5 ملم.
كما سجلت كل من وادي الضليل والقويسمة في عمّان نحو 8 ملم، فيما بلغت كمية الهطول في مطار عمّان المدني (ماركا) 7.6 ملم، والزرقاء ومأدبا حوالي 7.5 ملم، والسلط 7.3 ملم.


وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن مطار الملكة علياء الدولي سجل 6.9 ملم، فيما سجلت رأس منيف / عجلون 6.2 ملم، والغباوي 5.5 ملم، والصفاوي 5 ملم، بينما تراوحت بقية الكميات المسجلة في مختلف مناطق المملكة بين 0.3 – 4.5 ملم حتى الساعة التاسعة من مساء السبت.
وأكدت الإدارة استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية وإصدار التحديثات أولاً بأول.

 
 


أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






