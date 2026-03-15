الجبيهة تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال المنخفض الحالي

وبحسب محطات الرصد الجوي التابعة للإدارة، فقد سجلت منطقة الجبيهة في العاصمة عمّان أعلى كمية هطول مطري بلغت 10.5 ملم، تلتها المفرق بـ 9.9 ملم، ثم حدائق الحسين في عمّان بـ 8.5 ملم.
كما سجلت كل من وادي الضليل والقويسمة في عمّان نحو 8 ملم، فيما بلغت كمية الهطول في مطار عمّان المدني (ماركا) 7.6 ملم، والزرقاء ومأدبا حوالي 7.5 ملم، والسلط 7.3 ملم.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن مطار الملكة علياء الدولي سجل 6.9 ملم، فيما سجلت رأس منيف / عجلون 6.2 ملم، والغباوي 5.5 ملم، والصفاوي 5 ملم، بينما تراوحت بقية الكميات المسجلة في مختلف مناطق المملكة بين 0.3 – 4.5 ملم حتى الساعة التاسعة من مساء السبت.
وأكدت الإدارة استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية وإصدار التحديثات أولاً بأول.
