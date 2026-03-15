الجبيهة تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال المنخفض الحالي

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة شهدت خلال الساعات الـ(36) الماضية حتى الساعة 9 مساء أمس السبت، هطولات مطرية متفاوتة الشدة نتيجة تأثرها بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث سجلت بعض المناطق كميات جيدة من الأمطار.

وبحسب محطات الرصد الجوي التابعة للإدارة، فقد سجلت منطقة الجبيهة في العاصمة عمّان أعلى كمية هطول مطري بلغت 10.5 ملم، تلتها المفرق بـ 9.9 ملم، ثم حدائق الحسين في عمّان بـ 8.5 ملم.

كما سجلت كل من وادي الضليل والقويسمة في عمّان نحو 8 ملم، فيما بلغت كمية الهطول في مطار عمّان المدني (ماركا) 7.6 ملم، والزرقاء ومأدبا حوالي 7.5 ملم، والسلط 7.3 ملم.