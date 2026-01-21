الخميس 2026-01-22 12:30 ص

الحالة الجوية المتوقعة بالاردن للأيام الثلاثة القادمة

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ
امطار
 
الأربعاء، 21-01-2026 10:52 م

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء يوم الخميس غائمة بوجه عام مع طقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال مع ساعات المساء لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اضافة اعلان


لـيـلاً: طقس بارد جدا في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


يوم الجمعة:

 

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، الطقس غائم جزئي بوجه عام مع أجواء باردة خاصة فوق الجبال، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة والمناطق الشرقية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
لـيـلاً: طقس بارد جدا في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

يوم السبت :

 

انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.


لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تؤكد رفض رفع سن التقاعد وتطالب بتعزيز الحماية الاجتماعية

شؤون برلمانية كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تؤكد رفض رفع سن التقاعد وتطالب بتعزيز الحماية الاجتماعية

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة شاملة في جرش

أخبار محلية وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة شاملة في جرش

ترامب يعلن أنه أعد "إطار اتفاق" في شأن غرينلاند مع الأمين العام للناتو

عربي ودولي ترامب يعلن أنه أعد "إطار اتفاق" في شأن غرينلاند مع الأمين العام للناتو

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس الحالة الجوية المتوقعة بالاردن للأيام الثلاثة القادمة

ولي العهد يلتقي رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ورؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات عالمية

أخبار محلية ولي العهد يلتقي رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ورؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات عالمية

ولي العهد يلتقي في دافوس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

أخبار محلية ولي العهد يلتقي في دافوس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

أوبن أيه آي العالمية تدرج الأردن ضمن مبادرة "التعليم من أجل الدول"

أخبار الشركات أوبن أيه آي العالمية تدرج الأردن ضمن مبادرة "التعليم من أجل الدول"



 






الأكثر مشاهدة