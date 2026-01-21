الحالة الجوية المتوقعة بالاردن للأيام الثلاثة القادمة

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء يوم الخميس غائمة بوجه عام مع طقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال مع ساعات المساء لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

لـيـلاً: طقس بارد جدا في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.





يوم الجمعة:

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، الطقس غائم جزئي بوجه عام مع أجواء باردة خاصة فوق الجبال، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة والمناطق الشرقية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

لـيـلاً: طقس بارد جدا في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة.



يوم السبت :



انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.