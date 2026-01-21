الحالة الجوية المتوقعة بالاردن للأيام الثلاثة القادمة

لـيـلاً: طقس بارد جدا في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
يوم الجمعة:
لـيـلاً: طقس بارد جدا في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة.
يوم السبت :
لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
