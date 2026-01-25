الحالة الجوية المتوقعة في الاردن للأيام الثلاثة القادمة

الثلاثاء:
تسود أجواء باردة نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، مع ظهور غيوم منخفضة في شمال ووسط المملكة، فيما تميل الأجواء قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ليلاً تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويصبح الطقس بارداً جداً في أغلب المناطق.
الأربعاء:
يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع توقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً. الرياح غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
ليلاً يبقى الطقس بارداً جداً، مع استمرار فرصة هطول زخات مطر متقطعة وتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
