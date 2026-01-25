الإثنين 2026-01-26 12:21 ص

الحالة الجوية المتوقعة في الاردن للأيام الثلاثة القادمة

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة الاحد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً. يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار – بمشيئة الله – في شمال المملكة
الوكيل الإخباري-   يطرأ الاثنين ارتفاع  على درجات الحرارة ويكون الطقس غالباً مشمساً إلى غائم جزئي، بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ومائلاً للدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .
 
الثلاثاء:
تسود أجواء باردة نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، مع ظهور غيوم منخفضة في شمال ووسط المملكة، فيما تميل الأجواء قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ليلاً تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويصبح الطقس بارداً جداً في أغلب المناطق.

الأربعاء:
يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع توقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً. الرياح غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.


ليلاً يبقى الطقس بارداً جداً، مع استمرار فرصة هطول زخات مطر متقطعة وتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
 

 
 


