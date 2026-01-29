الجمعة 2026-01-30 01:19 ص

الحالة الجوية المتوقعة في الاردن للأيام الثلاثة القادمة

الأردنيون على موعد مع منخفض جديد وأمطار غزيرة
الخميس، 29-01-2026 07:55 م

الوكيل الإخباري-   يطرأ الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، و يحتمل في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
  
ليوم السبت 2026/01/31 بمشيئة الله (أول أيام خمسينية الشتاء)

نهاراً: يبقى الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.


ليوم الأحــد 2026/02/01 بمشيئة الله
نهاراً: ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 
 


