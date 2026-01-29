الحالة الجوية المتوقعة في الاردن للأيام الثلاثة القادمة

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، و يحتمل في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
ليوم السبت 2026/01/31 بمشيئة الله (أول أيام خمسينية الشتاء)
لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
ليوم الأحــد 2026/02/01 بمشيئة الله
نهاراً: ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه من الارصاد الجوية بخصوص المنخفض الأخير
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات
-
الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية في الاردن حتى الأحد
-
الارصاد : منخفض جوي جديد قادم الى الاردن بهذا الموعد
-
تطورات الحالة الجوية وطقس الخميس في الاردن - تحذيرات
-
الارصاد : امطار غزيرة قادمة على هذه المناطق وتحذير من السيول