الحالة الجوية في الاردن خلال الأيام الأربعة المقبلة

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة خلال الأيام الأربعة المقبلة بأجواء باردة إلى باردة جداً، مع تقلبات في درجات الحرارة ونشاط على حركة الرياح، وتحذيرات من الصقيع وتدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

اضافة اعلان



الثلاثاء:

يسود نهاراً طقس غالباً مشمس وبارد في أغلب المناطق، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



أما ليلاً، فيكون الطقس بارداً جداً في أغلب المناطق، وبارداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شرقية خفيفة السرعة.



الاربعاء :

تظهر كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، مع استمرار الأجواء الباردة نهاراً، ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



ليلاً، يكون الطقس بارداً جداً في أغلب المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم، وتحذيرات من تشكل الصقيع وتدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار.



الخميس:



يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً في أغلب المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع غيوم متوسطة وعالية، ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ليلاً، يبقى الطقس بارداً مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة والبادية الشمالية الشرقية، مع تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.



الجمعة:



تستمر درجات الحرارة بالارتفاع النسبي، ويكون الطقس بارداً في أغلب المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.



وخلال الليل، يبقى الطقس بارداً مع احتمال ضعيف لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في شمال المملكة والبادية الشمالية الشرقية، وتحذيرات من الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية.