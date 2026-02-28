الحالة الجوية في الاردن خلال الأيام الأربعة المقبلة

الوكيل الإخباري- يكون الطقس يوم السبت نهارا بارد في أغلب المناطق، ومائل قليلا للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان



لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية والبادية وأجزاء من السهول، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



يوم الاحد نهاراً: ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد في أغلب المناطق ومائل قليلا للبرودة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية.



لـيـلاً: الطقس بارد جداً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبارد في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.





يوم الاثنين نهاراً: الطقس بارد في أغلب المناطق ومائل قليلا للبرودة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

لـيـلاً: الطقس بارد جداً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبارد في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



يوم الثلاثاء نهاراً: ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد في أغلب المناطق ولطيف في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.