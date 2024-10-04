الحالة الجوية لـ3 أيام.. طقس معتدل الحرارة حتى الأحد

الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة لثلاثة أيام قادمة في المملكة

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السبت نهاراً يبقى الطقس معتدلاً في أغلب المناطق وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة



و ليلاً يكون الطقس مائلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيفاً في باقي المناطق مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة



الأحد نهاراً يكون الطقس معتدلاً الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحاراً نسبياً في باقي المناطق مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة



وليلاً يكون الطقس بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيفاً في باقي المناطق مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة



أما يوم الاثنين نهاراً يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام يكون الطقس خريفياً معتدلاً في أغلب المناطق وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة كما تهب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً



وليلاً يكون الطقس بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفاً في باقي المناطق مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة