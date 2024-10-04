 
الجمعة 2024-10-04 09:29 م
 

الحالة الجوية لـ3 أيام.. طقس معتدل الحرارة حتى الأحد

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 04-10-2024 08:09 م

الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة لثلاثة أيام قادمة في المملكة

اضافة اعلان


السبت نهاراً يبقى الطقس معتدلاً في أغلب المناطق وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة


و ليلاً يكون الطقس مائلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيفاً في باقي المناطق مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة


الأحد نهاراً يكون الطقس معتدلاً الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحاراً نسبياً في باقي المناطق مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة


وليلاً يكون الطقس بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيفاً في باقي المناطق مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة


أما يوم الاثنين نهاراً يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام يكون الطقس خريفياً معتدلاً في أغلب المناطق وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة كما تهب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً


وليلاً يكون الطقس بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفاً في باقي المناطق مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة


 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية الأردنية

أخبار محلية الأردن يدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى

تعبيرية

عربي ودولي الدفاع المدني اللبناني ينعى مسعفين استشهدوا بقصف إسرائيلي

تعبيرية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات آخر الأسبوع على ارتفاع

تعبيرية

الطقس الحالة الجوية لـ3 أيام.. طقس معتدل الحرارة حتى الأحد

تعبيرية

عربي ودولي غارات أميركية بريطانية على محافظة البيضاء اليمنية

تعبيرية

عربي ودولي حزب الله يقصف قاعدة وجنودا إسرائيليين

تعبيرية

أسواق ومال تطورات على أسعار الذهب عالمياً

تعبيرية

عربي ودولي مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات في البوسنة والهرسك



 


الأكثر مشاهدة