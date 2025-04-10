الحالة الجوية يوم الجمعة وامطار على هذه المناطق

02:23 م

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الوكيل الإخباري- تبقى الأجواء غداً الجمعة غائمة جزئياً وباردة نسبياً، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في شمال المملكة. اضافة اعلان





وفي ساعات الليل، تتزايد فرص هطول زخات خفيفة في شمال ووسط المملكة الغربية. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً.