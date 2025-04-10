الحالة الجوية يوم الجمعة وامطار على هذه المناطق

وفي ساعات الليل، تتزايد فرص هطول زخات خفيفة في شمال ووسط المملكة الغربية. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً.
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