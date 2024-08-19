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الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 3 درجات مئوية اليوم

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 19-08-2024 07:48 ص

الوكيل الإخباري-   تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً في أغلب المناطق، وحاراً جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف يوم غدٍ الثلاثاء، ويكون الطقس حاراً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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