الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 3 درجات مئوية اليوم

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف يوم غدٍ الثلاثاء، ويكون الطقس حاراً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
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