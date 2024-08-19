الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 3 درجات مئوية اليوم

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً في أغلب المناطق، وحاراً جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان