الحرارة أعلى من معدلاتها العامة في عطلة نهاية الأسبوع

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الجمعة، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ يوم السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويبقى الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
أما الأحد، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في اغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17 ، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16, وفي مناطق البادية 36 - 21, وفي مناطق السهول 33 - 20, وفي الأغوار الشمالية 37 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 38 - 26 درجة مئوية.
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