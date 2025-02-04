الذروة وفرص الثلوج والانحسار.. التفاصيل كاملة للمنخفض القادم للمملكة غدا

07:35 ص

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الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات الحالة الجوية وتفاصيل المنخفض القادم للمملكة اعتبارًا من يوم غد الأربعاء. اضافة اعلان





اليوم ، تسود أجواء مائلة قليلًا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. خلال الليل، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار الرياح شمالية غربية معتدلة.



الأربعاء، تتأثر المملكة تدريجيًا بكتلة هوائية باردة جدًا مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. يكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا يتحول إلى غائم، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيًا إلى باقي المناطق مساءً ليشتد المنخفض وتكون الأمطار غزيرة أحيانًا، مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه. الرياح غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية تصل إلى 70 كم/الساعة، مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة وخطر شدة سرعة الرياح وتطاير الأجسام غير المثبتة. وخطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.



الخميس، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدًا والرطبة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، ليسود طقس بارد جدًا وغائم مع هطول الأمطار في أغلب المناطق. تكون الأمطار غزيرة أحيانًا خلال ساعات الفجر والصباح، مع احتمالية زخات خفيفة من الثلج المخلوط بالمطر فوق قمم الجبال العالية لفترة قصيرة. الرياح شمالية غربية نشطة مع هبات قوية تصل إلى 70 كم/الساعة، مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية. ومع ساعات المساء، يضعف الهطول وتخف سرعة الرياح تدريجيًا.



وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة وخطر شدة سرعة الرياح وتطاير الأجسام غير المثبتة وخطر تشكل السيول خاصة خلال ساعات الفجر والصباح. وتدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.



الجمعة ينحسر المنخفض وتتميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجيًا، حيث يكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا في معظم المناطق، والرياح غربية معتدلة السرعة. خلال الليل، يكون الطقس شديد البرودة، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية المعتدلة.



وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة. ونوهت من انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.



وأهابت الأرصاد بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب تدني مدى الرؤية والانزلاقات. والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية. ومتابعة التحديثات الصادرة عن الجهات المختصة."