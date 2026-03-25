المملكة تتأثر بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي اليوم

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة تدريجياً اليوم الاربعاء، بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً تتكاثر كميات الغيوم وتهطل الأمطار بدءاً من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة تمتد لاحقاً لتشمل عدة مناطق من المملكة بما فيها العاصمة عمان.

ويتوقع مع ساعات بعد الظهر أن تكون الهطولات غزيرة في بعض المناطق يصحبها الرعد وهطول البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة والبحر الميت، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.