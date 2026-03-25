الأربعاء 2026-03-25 07:12 ص

المملكة تتأثر بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي اليوم

تعبيرية
 
الأربعاء، 25-03-2026 06:55 ص

الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة تدريجياً اليوم الاربعاء، بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً تتكاثر كميات الغيوم وتهطل الأمطار بدءاً من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة تمتد لاحقاً لتشمل عدة مناطق من المملكة بما فيها العاصمة عمان.

ويتوقع مع ساعات بعد الظهر أن تكون الهطولات غزيرة في بعض المناطق يصحبها الرعد وهطول البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة والبحر الميت، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة والبحر الميت، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض في المرتفعات الجبلية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح على فترات اثناء النهار وقبل الهطول المطري، لا سيما في المناطق الصحراوية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

 
 


