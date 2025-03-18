المملكة تستقبل انخفاض في درجات الحرارة غداً الأربعاء

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الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلًا اليوم الثلاثاء، ويكون الطقس دافئًا نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شمال ووسط المملكة، مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لفترة قصيرة لهطول زخات محلية خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة. وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، يُتوقع أن تنشط بعد الظهر على فترات، ما قد يؤدي إلى إثارة غبار خفيف في مناطق البادية. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأربعاء تدريجيًا بكتلة هوائية باردة في مقدمة منخفض جوي، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. ويكون الطقس لطيفًا أثناء النهار في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط تدريجيًا مع ساعات الظهيرة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار، ولا سيما في مناطق البادية.



واعتبارًا من ساعات المساء، تزداد كميات الغيوم، وتهطل – بإذن الله تعالى – الأمطار بين الحين والآخر في شمال المملكة، وتمتد تدريجيًا إلى المناطق الوسطى. وفي ساعات الليل المتأخرة، تصل الأمطار إلى المناطق الجنوبية، ويُحتمل أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في شمال المملكة، وقد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد. ويزداد نشاط الرياح الشمالية الغربية، ما يزيد من الإحساس بالبرودة.



الخميس: تتوالى درجات الحرارة انخفاضها، لتسجل أقل بقليل من معدلاتها العامة. ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا في أغلب المناطق، وتهطل – بإذن الله تعالى – زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية. وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65 كم/الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار، ولا سيما في شرق وجنوب شرق المملكة، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.



الجمعة: يكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة خلال ساعات الصباح. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وقد تثير الغبار في مناطق البادية.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في بعض مناطق المملكة:



شرق عمان: 26 - 11 درجة مئوية

غرب عمان: 24 - 9

المرتفعات الشمالية: 23 - 8

مرتفعات الشراة: 22 - 6

مناطق البادية: 28 - 8

مناطق السهول: 27 - 11

الأغوار الشمالية: 34 - 12

الأغوار الجنوبية: 36 - 17

البحر الميت: 35 - 16

خليج العقبة: 36 - 17 درجة مئوية



