انخفاض طفيف على الحرارة الخميس .. تفاصيل حالة الطقس

11:57 م

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الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة، غداً الخميس، طقسًا صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وظهور كميات من الغيوم المنخفضة، لا سيما في المناطق الشمالية. اضافة اعلان





وقالت الأرصاد، في نشرتها الجوية، إن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار، خصوصًا في مناطق البادية، مشيرة إلى أن الأجواء الليلية ستبقى لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وأشارت الإدارة إلى وجود مؤشرات على تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، محذّرة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب احتمال تأثر مناطق البادية بنشاط الرياح المثيرة للغبار.



ودعت "الأرصاد" المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة على الطرقات التي قد تشهد تشكّلًا للضباب أو الغبار، مشددة على ضرورة متابعة التحديثات الجوية الصادرة عنها أولًا بأول.