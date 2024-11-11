انخفاض على درجات الحرارة وطقس غائم وضبابي على الجبال

ويُحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح على أجزاء من شمال المملكة، مع فرصة ضعيفة لامتدادها إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية لفترة قصيرة.
أما ليلاً، فيكون الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق، مع كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، خاصة من النوع العالي الارتفاع، ورياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب على المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول. ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطولاً مطرياً.
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