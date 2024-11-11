انخفاض على درجات الحرارة وطقس غائم وضبابي على الجبال

الوكيل الإخباري-تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الاثنين لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، حيث يسود طقس غائم جزئياً وضبابي خاصة على الجبال، ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون معتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفقاً لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان



ويُحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح على أجزاء من شمال المملكة، مع فرصة ضعيفة لامتدادها إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية لفترة قصيرة.



أما ليلاً، فيكون الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق، مع كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، خاصة من النوع العالي الارتفاع، ورياح شمالية غربية خفيفة السرعة.