انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة رعدية قادمة الى الاردن

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة الاربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة وظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات من المطر في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية قد تكون غزيرة لفترات قصيرة ومصحوبة بالرعد.

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كما يوجد احتمال أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الوسطى زخات مطرية خلال فترة النهار.



ويوم الخميس الخميس تستمر حالة عدم الاستقرار، مع توقع هطول زخات من المطر بشكل غير منتظم في أماكن متفرقة من المملكة.



ويوم الجمعة تظل الأجواء غير مستقرة، مع احتمالية لهطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، مع احتمال ضعيف لأمطار خفيفة قصيرة الأمد في بعض المناطق الجنوبية الغربية.