 
الثلاثاء 2024-10-29 03:05 م
 

انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة رعدية قادمة الى الاردن

سقوط أمطار في العاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 29-10-2024 01:24 م

الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة الاربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة وظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات من المطر في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية قد تكون غزيرة لفترات قصيرة ومصحوبة بالرعد.

اضافة اعلان

 

كما يوجد احتمال أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الوسطى زخات مطرية خلال فترة النهار.

 
 ويوم الخميس الخميس تستمر حالة عدم الاستقرار، مع توقع هطول زخات من المطر بشكل غير منتظم في أماكن متفرقة من المملكة.
 
ويوم الجمعة تظل الأجواء غير مستقرة، مع احتمالية لهطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، مع احتمال ضعيف لأمطار خفيفة قصيرة الأمد في بعض المناطق الجنوبية الغربية. 

 

تحذر الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد أمطاراً.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تيك توك

منوعات مالك "تيك توك" يتصدر قائمة أثرياء الصين

شعار الأونروا على أحد الجدران في غزة

فلسطين منظمة الهجرة: لا سبيل لأن نحل محل الأونروا في غزة

م

أخبار محلية السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد الوطني

نقود

أخبار محلية دعم نقدي حكومي لمواطنين بشكل عشوائي في الاردن

ا

اقتصاد محلي مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

محمد عبده

فن ومشاهير عودة محمد عبده للساحة الفنية بأغنية عاطفية

ذهب

خاص بالوكيل نصيحة للاردنيين بشراء الذهب

تعبيرية

طب وصحة كيف يساعد زيت السمك في علاج أمراض الجلد؟



 


الأكثر مشاهدة