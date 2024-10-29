انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة رعدية قادمة الى الاردن

ويوم الخميس الخميس تستمر حالة عدم الاستقرار، مع توقع هطول زخات من المطر بشكل غير منتظم في أماكن متفرقة من المملكة.
ويوم الجمعة تظل الأجواء غير مستقرة، مع احتمالية لهطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، مع احتمال ضعيف لأمطار خفيفة قصيرة الأمد في بعض المناطق الجنوبية الغربية.
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