تحذيرات هامة للمواطنين خلال الساعات القادمة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية خلال الساعات القادمة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، خطر احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة ،خطر شدة سرعة الرياح وتأثيرها على الأجسام الغير مثبته،تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في جنوب وشرق المملكة .

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وتنبه الارصاد الجوية خلال الساعات القادمة من انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.