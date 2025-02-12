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تحذيرات هامة للمواطنين خلال الساعات القادمة

صورة عامة للعاصمة عمّان
العاصمة عمان
الأربعاء، 12-02-2025 02:18 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تحذر ادارة الارصاد الجوية خلال الساعات القادمة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، خطر احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة ،خطر شدة سرعة الرياح  وتأثيرها على الأجسام الغير مثبته،تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في جنوب وشرق المملكة .

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وتنبه الارصاد الجوية خلال الساعات القادمة من انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.

 

 اكدت ادارة الارصاد الجوية  بدء تأثير  حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة وفق اخر تحديث من رادار  الطقس .

 

 

 
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