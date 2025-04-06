الأحد 2025-04-06 08:10 م
 

تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بخصوص حالة الطقس

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأحد، 06-04-2025 07:00 م
الوكيل الإخباري-   تحذر ادارة الارصاد الجوية خلال الساعات القادمة من خطر تدني الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق .اضافة اعلان


وقالت الارصاد الجوية في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك ان الرؤية قد تنعدم على الطرق الخارجية .
 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية "العقبة الخاصة" توقف استخدام أكياس ورقية تستخدم في المخابز

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية الحكومة وفرت 40% من كلف خدمة الدين على قرض مستحق من سندات يوروبوند

إدارة السير

أخبار محلية إدارة السير تحذر المواطنين في هذه المناطق

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بخصوص حالة الطقس

العيسوي يعزي ابو حسان وغوشة وأباظة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي ابو حسان وغوشة وأباظة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : ضبط سائق قاد مركبته بطريقة استعراضية وخطرة في إربد

عطلة

أخبار محلية عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد



 
 





الأكثر مشاهدة