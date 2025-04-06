تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بخصوص حالة الطقس

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الوكيل الإخباري- تحذر ادارة الارصاد الجوية خلال الساعات القادمة من خطر تدني الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق . اضافة اعلان





وقالت الارصاد الجوية في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك ان الرؤية قد تنعدم على الطرق الخارجية .