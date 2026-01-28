الأربعاء 2026-01-28 08:21 م

تطورات الحالة الجوية وطقس الخميس في الاردن - تحذيرات

أمطار رعدية وبرَد متوقعان في هذه المناطق الإثنين
امطار
 
الأربعاء، 28-01-2026 06:50 م
الوكيل الإخباري-   يتوقع مع ساعات مساء اليوم أن تكون الهطولات ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا في أجزاء من شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد في بعض المناطق، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق، مما يؤدي الى تدني في مدى الرؤية الافقية خاصة في البادية وعلى الطرق الصحراوية.اضافة اعلان



الخميس نهاراً: تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة، حيث يستمر الطقس غائم جزئي إلى غائم وبارد في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.
لـيـلاً: طقس بارد بوجه عام وغائم جزئي، وتدريجيا مع ساعات الليل يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
 
 


توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تتأثر المملكة الاثنين بمنخفض جوي مصحوب بهطول للأمطار. وقالت الأرصاد إن الطقس سيكون باردا نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات مساء الاثن

الطقس الارصاد : منخفض جوي جديد قادم الى الاردن بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس الارصاد : امطار غزيرة قادمة على هذه المناطق وتحذير من السيول



 






