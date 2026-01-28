تطورات الحالة الجوية وطقس الخميس في الاردن - تحذيرات

06:50 م

الوكيل الإخباري- يتوقع مع ساعات مساء اليوم أن تكون الهطولات ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا في أجزاء من شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد في بعض المناطق، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق، مما يؤدي الى تدني في مدى الرؤية الافقية خاصة في البادية وعلى الطرق الصحراوية. اضافة اعلان







الخميس نهاراً: تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة، حيث يستمر الطقس غائم جزئي إلى غائم وبارد في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

لـيـلاً: طقس بارد بوجه عام وغائم جزئي، وتدريجيا مع ساعات الليل يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

