تطورات الحالة الجوية وطقس الخميس في الاردن - تحذيرات

الخميس نهاراً: تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة، حيث يستمر الطقس غائم جزئي إلى غائم وبارد في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.
لـيـلاً: طقس بارد بوجه عام وغائم جزئي، وتدريجيا مع ساعات الليل يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
