تطورات الكتلة الهوائية الباردة في الأردن (تحذيرات)

الوكيل الإخباري- تسود في المملكة خلال الأيام المقبلة أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، مع تفاوت في درجات الحرارة بين المرتفعات والمناطق المنخفضة، وظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

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السبت والأحد، نهاراً، تبقى الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية يوم السبت وجنوبية شرقية يوم الأحد، معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وليلاً، يكون الطقس بارداً بشكل عام، مع فرصة لتشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية خلال ساعات الليل المتأخرة. الرياح تكون خفيفة السرعة جنوبية شرقية.

التحذيرات ليومي السبت والأحد:



خطر تدني مدى الرؤية الأفقية صباح السبت بسبب الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض السهول.

خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية.

الاثنين والثلاثاء، نهاراً، تستمر الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في مناطق البادية والسهول، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وليلاً، تكون الأجواء باردة بشكل عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح خفيفة السرعة جنوبية شرقية.



التحذيرات ليومي الاثنين والثلاثاء:

احتمال تشكل الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية.



واوضحت الارصاد المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، خاصة في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة، ونتمنى للجميع السلامة.













