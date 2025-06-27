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تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 27-06-2025 11:57 م
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة ستبقى غدا تحت تأثير كتلة هوائية حارة، حيث يُتوقع أن تسجل درجات الحرارة مستويات أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، بزيادة تُقدّر ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية.اضافة اعلان


وتشير التوقعات إلى أن الأجواء ستكون حارة في أغلب المناطق، وشديدة الحرارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط نسبي في سرعة الرياح الشمالية الغربية، التي قد تثير الغبار خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة.

ويكون السبت طقس حار في معظم المناطق، وحار جداً في مناطق الأغوار والعقبة والبادية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليلاً: أجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار الجنوبية والعقبة.

تحذير من الأرصاد الجوية: احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

نصيحة: تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خاصة في مناطق الأغوار والبادية والعقبة.
 
gnews

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