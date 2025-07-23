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تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن

علم الاردن
علم الاردن
 
الأربعاء، 23-07-2025 06:13 ص

الوكيل الإخباري-   تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة اليوم الاربعاء، وتستمر الأجواء حارة جداً في المناطق المنخفضة.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان بين 35 إلى 37 درجة مئوية.


والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً، خاصة في مناطق البادية، والطقس ليلاً معتدل في المرتفعات، وحار نسبياً في الأغوار والعقبة.

 
 
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