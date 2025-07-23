تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن

وتتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان بين 35 إلى 37 درجة مئوية.
والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً، خاصة في مناطق البادية، والطقس ليلاً معتدل في المرتفعات، وحار نسبياً في الأغوار والعقبة.
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