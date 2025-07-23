تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن

الوكيل الإخباري- تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة اليوم الاربعاء، وتستمر الأجواء حارة جداً في المناطق المنخفضة.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان بين 35 إلى 37 درجة مئوية.