الإثنين 2025-12-29 09:10 ص

تطورات المنخفض الجوي الجديد وحالة الطقس الاثنين

تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاثنين
تعبيرية
الإثنين، 29-12-2025 06:48 ص

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة تتأثر الاثنين  بالمنخفض الجوي الثاني خلال مربعانية هذا الشتاء

وأوضحت الأرصاد الجوية أن المنخفض الجوي سوف يتمركز شرق جزيرة قبرص، ويتسبب بأجواء باردة وغائمة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد. وتمتد الهطولات خلال ساعات الظهيرة إلى المناطق الجنوبية تكون غزيرة على فترات خاصة جنوب غرب المملكة. 


مع التوقع لهطولات غزيرة في بعض المناطق والتي قد تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها الأغوار والبحر الميت، مع رياح غربية نشطة تصل سرعة هبات قوية أحياناً قد تصل سرعة الهبات ما بين (70–80) كم/ساعة، تؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية.

 
 


