تطورات المنخفض الجوي الجديد وحالة الطقس الاثنين

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة تتأثر الاثنين بالمنخفض الجوي الثاني خلال مربعانية هذا الشتاء

وأوضحت الأرصاد الجوية أن المنخفض الجوي سوف يتمركز شرق جزيرة قبرص، ويتسبب بأجواء باردة وغائمة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد. وتمتد الهطولات خلال ساعات الظهيرة إلى المناطق الجنوبية تكون غزيرة على فترات خاصة جنوب غرب المملكة.