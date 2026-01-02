الجمعة 2026-01-02 02:59 م

تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على الاردن

الأردنيون على موعد مع منخفض جديد وأمطار غزيرة
امطار
الجمعة، 02-01-2026 01:08 م

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية -   اكدت الأرصاد الجوية ان الأجواء ستبدأ بالاستقرار تدريجيًا مع ساعات الليل، مع بقاء الطقس باردًا، وبقاء الفرصة مهيأة لتشكّل الضباب.

وأضافت  أن حالة الهطول المطري ستستمر نهار الجمعة، على أن تتراجع فرص الهطول تدريجيًا.


وتسجّل درجات الحرارة يوم الجمعة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة.


وحذّرت الأرصاد الجوية من خطر تدنّي مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

 
 


