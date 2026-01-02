تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على الاردن

وأضافت أن حالة الهطول المطري ستستمر نهار الجمعة، على أن تتراجع فرص الهطول تدريجيًا.
وتسجّل درجات الحرارة يوم الجمعة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة.
وحذّرت الأرصاد الجوية من خطر تدنّي مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.
