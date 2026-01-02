تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على الاردن

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - اكدت الأرصاد الجوية ان الأجواء ستبدأ بالاستقرار تدريجيًا مع ساعات الليل، مع بقاء الطقس باردًا، وبقاء الفرصة مهيأة لتشكّل الضباب.

وأضافت أن حالة الهطول المطري ستستمر نهار الجمعة، على أن تتراجع فرص الهطول تدريجيًا.



وتسجّل درجات الحرارة يوم الجمعة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة.